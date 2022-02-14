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Son dakika haberleri | ÇATIDAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, çatıdan düşen işçi Alparslan Demiroğlu (26) hayatını kaybetti.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, çatıdan düşen işçi Alparslan Demiroğlu (26) hayatını kaybetti.

Olay, 18.00 sıralarında Nazilli Yeni Sanayi 595 sokak C-14 blokta bulunan mermer atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, çalıştığı mermer dükkanın çatısına çıkan Alparslan Demiroğlu üzerine bastığı etermitin kırılması nedeniyle 6 metreden beton zemine düştü. Gürültüyü duyan çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Demiroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Demiroğlu'nun cenazesi otopsi için ADÜ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri | ÇATIDAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

Son dakika haberleri | ÇATIDAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

Son dakika haberleri | ÇATIDAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Nazilli, işçi, Güncel, Haberler

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