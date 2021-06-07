Çatıdan düşen genç işçi, 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybett
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Çatıdan düşen genç işçi, 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybett

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen - Haberler | 3. Sayfa

Çatıdan düşen genç işçi, 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybett Gaziantep'te, çalıştığı fabrika inşaatının çatısından aşağıya düşerek ağır yaralanan Abdullah Şahin (22), hastanede verdiği 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Çatıdan düşen genç işçi, 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybett

GAZİANTEP - Gaziantep'te, çalıştığı fabrika inşaatının çatısından aşağıya düşerek ağır yaralanan Abdullah Şahin (22), hastanede verdiği 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yeni yapılan bir fabrika inşaatının çatı işinde çalışan Abdullah Şahin, dengesini kaybederek çatıdan aşağıya düştü. Düşme sonucu ağır yaralanan talihsiz işçi, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası özel bir hastaneye kaldırıldı.

10 günlük yaşam savaşını kaybetti

Hastanede 10 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören ve yaşam savaşını veren Abdullah Şahin, dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Hastanede hayatını kaybeden Şahin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Çatıdan düşen genç işçi, 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybett
Çatıdan düşen genç işçi, 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybett
Çatıdan düşen genç işçi, 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybett
Çatıdan düşen genç işçi, 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybett
Çatıdan düşen genç işçi, 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybett
Çatıdan düşen genç işçi, 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybett

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen

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