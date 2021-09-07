Son dakika haberleri: Çatıdaki görüntüleri kamerada... Bir ay önce arabasını yaktı, bu kez çatıdan girdiği evde eşini darp etti
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Son dakika haberleri: Çatıdaki görüntüleri kamerada... Bir ay önce arabasını yaktı, bu kez çatıdan girdiği evde eşini darp etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Çatıdaki görüntüleri kamerada.

Çatıdaki görüntüleri kamerada... Bir ay önce arabasını yaktı, bu kez çatıdan girdiği evde eşini darp etti

Çatıdan eve girip husümetlisinin karısını darp etti

Geçen ay aracını kundakladığı akrabasının evine bu defa çatıdan girip eşini darp etti, o anlar kameralara yansıdı

BURSA - Bursa'da bir ay önce arabasını yaktığı husumetlisinin evine bu kez çatıdan giren şahıs husumetlisinin eşini darp ederek yaraladı. Şahsın çatıda dolaştığı o anlar ise kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Serkan Y, 1 Ağustos tarihinde, Huzur Mahallesi'nde ikamet eden ve alacak verecek meselesinden dolayı aralarında husümet bulunan akrabası Rıdvan Y.'nin park halindeki hafif ticari aracını benzin dökerek yaktı. Polis ekiplerince yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serkan Y, bu hadiseden bir ay sonra, husümetlisinin evine bu kez çatıdan girdi. Eve giren saldırgan, Rıdvan Y.'nin eşi Bircan Y.'yi darp ederek yaraladı. Saldırgan çatıdan kaçarak kayıplara karıştı.

Şüphelinin çatıdan eve girdiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi arıyor.

Son dakika haberleri: Çatıdaki görüntüleri kamerada... Bir ay önce arabasını yaktı, bu kez çatıdan girdiği evde eşini darp etti
Son dakika haberleri: Çatıdaki görüntüleri kamerada... Bir ay önce arabasını yaktı, bu kez çatıdan girdiği evde eşini darp etti
Son dakika haberleri: Çatıdaki görüntüleri kamerada... Bir ay önce arabasını yaktı, bu kez çatıdan girdiği evde eşini darp etti
Son dakika haberleri: Çatıdaki görüntüleri kamerada... Bir ay önce arabasını yaktı, bu kez çatıdan girdiği evde eşini darp etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan

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