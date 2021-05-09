Son dakika haberleri: ÇATIDAKİ ÇIPLAĞA GÖZALTI
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Son dakika haberleri: ÇATIDAKİ ÇIPLAĞA GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre BURDUR'da çatıda çıplak şekilde dolaşıp, yatan H.A. (51) polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

BURDUR'da çatıda çıplak şekilde dolaşıp, yatan H.A. (51) polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, Konak Mahallesi Uğur sokak üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Bir erkeğin sokak üzerinde bulunan binanın çatısında çıplak şekilde dolaştığı, intihar etme olasılığı olduğu şeklinde 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin çatıda aradığı çıplak kişi, saklanırken bulundu. İsminin H.A. olduğu anlaşılan erkek, kıyafetleri giydirildikten sonra sağlık kontrolü için ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne, buradaki işlemlerinin ardından da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Son dakika haberleri: ÇATIDAKİ ÇIPLAĞA GÖZALTI
Son dakika haberleri: ÇATIDAKİ ÇIPLAĞA GÖZALTI
Son dakika haberleri: ÇATIDAKİ ÇIPLAĞA GÖZALTI
Son dakika haberleri: ÇATIDAKİ ÇIPLAĞA GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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