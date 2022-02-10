Son dakika haberleri! Çatı katında sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında sıkışarak mahsur kalan Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 1530 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatı katından kedi sesi duyarak hayvanın orada mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından kedi, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. - KOCAELİ