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Son dakika haberleri | ÇATALCA VE BÜYÜKÇEKMECE'DE HORTUMUN VERDİĞİ ZARAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Son dakika güncel haberi... Çatalca ve Büyükçekmece'de meydana gelen hortum binalara ve ağaçlara zarar verdi.

23.06.2020 18:32 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:12

Çatalca ve Büyükçekmece'de meydana gelen hortum binalara ve ağaçlara zarar verdi. Hasar gören binalar havadan görüntülendi.

Meteoroloji'nin dün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sağanak ve bazı noktalarda dolu yağışı etkili oldu. Çatalca ve Büyükçekmece arasındaki bölgede ise oluşan hortum paniğe yol açtı. Çatalca ve Büyükçekmece'de oluşan hortum Ahmediye Mahallesi ve Muratbey Mahallesi'ndeki bazı binalara zarar verdi ve ağaçları kökünden söktü. Ahmediye Mahallesi ve Muratbey Mahallesi'nde hortum nedeniyle hasar gören yerler havadan görüntülendi.

Son dakika haberleri | ÇATALCA VE BÜYÜKÇEKMECE'DE HORTUMUN VERDİĞİ ZARAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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