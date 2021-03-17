Çatalca'da TIR'a çarpan kamyonun sürücüsü öldü-1
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Çatalca'da TIR'a çarpan kamyonun sürücüsü öldü-1

17.03.2021 14:04 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:15

Ersan SAN / ÇATALCA Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden TIR'a çarptı.

Ersan SAN/ ÇATALCA Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden TIR'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kamyon sürücüsü 33 yaşındaki Kenan Çerçi hayatını kaybetti.

 


Çatalca'da TIR'a çarpan kamyonun sürücüsü öldü-1
Çatalca'da TIR'a çarpan kamyonun sürücüsü öldü-1
Çatalca'da TIR'a çarpan kamyonun sürücüsü öldü-1
Çatalca'da TIR'a çarpan kamyonun sürücüsü öldü-1
Çatalca'da TIR'a çarpan kamyonun sürücüsü öldü-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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