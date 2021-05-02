Çatalca'da batan tekneden kurtulan 1 kişi hastaneye kaldırıldı
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Çatalca'da batan tekneden kurtulan 1 kişi hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çatalca'da batan tekneden kurtulan 1 kişi hastaneye kaldırıldı Batan teknedeki diğer kişi ise kayıp Akşam saatlerinde Çatalca'da içinde iki kişinin bulunduğu 6 metrelik tekne pervane ve şaftının kırılmasından dolayı battı.

Çatalca'da batan tekneden kurtulan 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Batan teknedeki diğer kişi ise kayıp

İSTANBUL - Akşam saatlerinde Çatalca'da içinde iki kişinin bulunduğu 6 metrelik tekne pervane ve şaftının kırılmasından dolayı battı. Batan teknedeki kişilerden biri olan Yakup Hut isimli şahsa Karaburun açıklarında ulaşıldı. İki saat boyunca yüzen şahsın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Olay akşam saatlerinde Çatalca Ormanlı Plajı açıklarında meydana geldi.. Edinilen bilgiye göre Yalıköy'den Sarıyer istikametine giden teknenin pervanesi ve şaftı kırıldı. Kırılmanın etkisiyle su almaya başlayan tekne batmaya başladı. Teknenin battığını görenler durumu jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.

Teknedeki iki kişiden biri kayıp

Batmadan dolayı teknede bulunan bir kişi kayboldu. Teknede bulunan Yakup Hut isimli şahsa da Arnavutköy Karaburun açıklarında ulaşıldı. Yakup Hut'un 2 saat yüzdükten sonra karaya çıktığı öğrenildi. Yakup Hut önce Arnavutköy Devlet Hastanesine oradan da Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yakup Hut'un kardiyoloji servisindeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken diğer şahsı arama çalışmaları ise devam ediyor.

Çatalca'da batan tekneden kurtulan 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Çatalca'da batan tekneden kurtulan 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Çatalca'da batan tekneden kurtulan 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Çatalca'da batan tekneden kurtulan 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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