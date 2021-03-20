Son dakika haberleri | Casuslukla suçlanan 2 Kanadalı'ya yönelik davada Çin'e şeffaflık eleştirisi
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Son dakika haberleri | Casuslukla suçlanan 2 Kanadalı'ya yönelik davada Çin'e şeffaflık eleştirisi

20.03.2021 01:20 | Son Güncelleme: 20.03.2021 01:27
Son dakika haberleri | Casuslukla suçlanan 2 Kanadalı'ya yönelik davada Çin'e şeffaflık eleştirisi

Son dakika haberine göre Kanada, uzun süredir Çin'de tutuklu bulunan 2 Kanada vatandaşının devam eden davalarında Çin'i şeffaf davranmadığı gerekçesiyle eleştirdi.

Kanada, uzun süredir Çin'de tutuklu bulunan 2 Kanada vatandaşının devam eden davalarında Çin'i şeffaf davranmadığı gerekçesiyle eleştirdi.

Çin'de casusluk suçlamasıyla tutuklanan 2 Kanadalı'nın yargı karşısına çıkarılacağı açıklanmış, Kanada ise vatandaşlarına yönelik tutuklama kararının keyfi olduğunu düşündüğünü belirtmişti. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi. Trudeau, Ottawa kentinde gerçekleştirdiği basın toplantısında, Çin'de gözaltında bulunan Kanada vatandaşları Michael Spavor ve Michael Kovrig'in devam eden davalarında Çin'i şeffaf davranmadığı gerekçesiyle eleştirdi.

"Tutuklamalar, Huawei yöneticisinin Vancouver'da tutuklanmasına misilleme"

Trudeau, söz konusu Kanada vatandaşlarının ülkeye dönmesi için çalışmalara devam edileceğini dile getirerek, "Çok açık konuşayım, mahkeme işlemlerinde şeffaflık olmaması ve Çin'in keyfi tutuklamaları kabul edilemez. Vatandaşlarımız, Aralık 2018'de Çin'de casusluk yaptıkları iddiaları ile tutuklandı. Bu tutuklamalar, Huawei yöneticisi Meng Wanzhou'nun Vancouver'da tutuklanmasına karşı misilleme" dedi.

Spavor ve Kovrig'in tutuklanması konusunda Çin'i eleştiren diğer ülkelerin desteğine değinen Trudeau, "Çin, meselenin sadece 2 Kanadalı'ya yönelik olmadığını, hukukun üstünlüğüne saygı, keyfi tutuklama ve yürüttüğü zorlayıcı diplomasi ile de ilgili olduğunu anlamalı. Dayanışma ve destekleri için çok sayıda uluslararası ortağımıza, dostumuza ve müttefikimize teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Spavor hakkındaki dava bugün görülürken, Kovrig'in davası ise önümüzdeki pazartesi günü gerçekleştirilecek. Öte yandan davalar devam ederken, dava sonuçlarının ise daha sonraki bir tarihte açıklanması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Kanada ile Çin arasındaki diplomatik kriz, Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei'nin CFO'su Meng, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları ile ilgili sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver Havalimanı'nda Meksika'ya uçmak üzereyken tutuklanmıştı. Meng'in tutuklanmasının ardından Çin, Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile girişimci iş insanı Michael Spavor'u casusluk yaptıkları iddiası ile tutuklamıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Kanada'yı, Meng davasında gerçekleri saklamak ve kamuoyunu yanlış yönlendirerek görevden kaçmakla suçlamıştı. - OTTAWA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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