Son dakika haberleri: CAS, Manchester City'nin cezasını kaldırdı Son dakika haberine göre Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Manchester City'nin Avrupa kupalarından 2 yıl men cezasını kaldırdı, para cezasını da indirdi.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Manchester City'nin Avrupa kupalarından 2 yıl men cezasını kaldırdı, para cezasını da indirdi.

CAS tarafından yapılan açıklamada; UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle geçen 14 Şubat'ta Manchester City'ye verdiği Avrupa kupalarından 2 yıl men cezasının kaldırıldığı bildirildi. Ayrıca, İngiliz kulübüne verilen 30 milyon Euro'luk para cezası da 10 milyon Euro'ya indirildi.

Bu kararla, Premier Lig'i ikinci bitirmesi kesinleşen City, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek.

Kaynak: DHA