Son dakika haberleri! Çarşamba'da silahlı kavga: 2 yaralı
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Son dakika haberleri! Çarşamba'da silahlı kavga: 2 yaralı

Son dakika haberlerine göre Çarşamba ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberleri! Çarşamba'da silahlı kavga: 2 yaralı
14.09.2020 15:59 | Son Güncelleme: 14.09.2020 16:03

Çarşamba ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, M.U, F.Y.U. ve D.A.H. aralarında husumet bulunan M.D. ve E.D'nin Cemil Şensoy Caddesi'ndeki evinin önüne gitti.

İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Y.U, indikleri araçtan aldığı tüfekle ateş açtı.

Yaralanan M.D. ve E.D. sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.D. buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, E.D. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaçan zanlılar M.U, F.Y.U. ve D.A.H, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalandı.

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Kaynak: AA

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