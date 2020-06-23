Son dakika haberleri... Çarpışan otomobillerdeki 4 kişi yaralandı Son dakika 3. sayfa haberi: Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Akbayır Mahallesinde yaşandı. İbrahim T.'nin kullandığı 01 DD 14 plakalı otomobil, Kerim T.'nin kullandığı 63 ZU 063 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada İbrahim T., Kerim T. ve isimleri öğrenilemeyen 2 çocuk yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA