Son dakika haberleri | Caretta caretta, ateşli silahla yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Caretta caretta, ateşli silahla yaralandı

Son dakika haberleri | Caretta caretta, ateşli silahla yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İzmir Güzelbahçe'de bulunan yaralı caretta carettanın, ateşli silahla yaralandığı belirlendi.

İzmir Güzelbahçe'de bulunan yaralı caretta carettanın, ateşli silahla yaralandığı belirlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı dalgıç ekibinin Güzelbahçe açıklarında yaralı olarak bulduğu caretta caretta türü deniz kaplumbağasının sağlık durumuna dair açıklama yapıldı. Dişi olduğu belirlenen 26 kilogram ağırlığındaki deniz kaplumbağası, Doğal Yaşam Parkı'ndaki veteriner hekimler tarafından tedaviye alındı. Röntgen filminden hayvanın ateşli silahla yaralandığı belirlendi. Sol yüzgecinde 8 santimetrelik derin yırtık, yüzünün sol tarafında 7 santimetrelik doku kaybı, kabuğunda ise 4,5 santimetre çatlak bulunduğu açıklanan deniz kaplumbağasının yaraları temizlenerek tedavisine başlandı. Caretta carettanın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Caretta carettanın bir süre daha tedavi altında tutulduktan sonra yarın Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) gönderilmesi planlanıyor. - İZMİR

Son dakika haberleri | Caretta caretta, ateşli silahla yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmir Otogarı'nda bekleyen cübbeli vatandaş, sigara içenlere tepki gösterdi: Benim karşımda sigara yakma
İzmir Otogarı'nda bekleyen cübbeli vatandaş, sigara içenlere tepki gösterdi: Benim karşımda sigara yakma
İzmir depreminin mucize bebeği Ayda, Bornova'da başkanlık koltuğuna oturdu
İzmir depreminin mucize bebeği Ayda, Bornova'da başkanlık koltuğuna oturdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Burcu Biricik Kaan Yıldırım
Spor Diego Fatih Terim Aykut Kocaman Sergen Yalçın Lukas Podolski
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Caretta caretta, ateşli silahla yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 17:28:17. #1.16#

title