Son dakika haberleri... Caparov, Türk işadamlarını Kırgızistan'a yatırıma çağırdı

Gelen son dakika haberlerine göre Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türk işadamlarını Kırgızistan'a yatırıma çağırdı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türk işadamlarını Kırgızistan'a yatırıma çağırdı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul eden Caparov iki ülke arasındaki ticaret cirosunu 1 milyar dolara çıkarmak istediklerini vurguladı. Hisarcıklıoğlu da kalkınma için sanayinin geliştirilmesindeki ihtiyaca dikkat çekti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, bir dizi temas ve ziyaret için Kırgızistan'a giden TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti. Caparov, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet ile görüşmesinde "Küresel salgın nedeniyle son yıllarda iki ülke arasındaki ticaretin olumsuz dinamiklerine rağmen Türkiye, Kırgızistan'ın en büyük ticaret ve ekonomik ortaklarından biridir" dedi.

Cumhurbaşkanı Caparov görüşmede; ticaret, ekonomi ve yatırım konularında ülkelerin hükümetleri arasındaki bağları güçlendirme ihtiyacı olduğunu vurgularken, Kırgızistan'ın yatırım çekmek için sarf ettiği gayretlerden söz etti. Türk iş adamlarını Kırgızistan'a yatırım yapmaya davet eden Caparov, faaliyetlerin tam güvenliğini sağlamaya hazır olduklarını vurguladı.

Hedef ticaret cirosunu 1 milyar dolara çıkarmak

Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ticaret cirosunu yılda 1 milyar dolara çıkarma hedefine vurgu yapan Kırgızistan Cumhurbaşkanı, bunu yakalayabilmek için tarafların her türlü çabayı göstereceğine inandığını söyledi.

"Endüstriyel iş birliğini genişletmeye, kamu-özel ortaklıkları ve tarım sektörünü geliştirmeye, ayrıca madencilik ve hafif sanayi, hidroelektrik, turizm ve diğer ortak ilgi alanlarını hedefleyen projelere odaklanıyoruz" diyen Caparov, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım işbirliğini artırmaya yönelik toplantı ve formların en üst düzeyde yapılmasının önemine işaret etti.

Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da Caparov'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

TOBB'un çalışmaları hakkında detaylı bilgi veren Hisarcıklıoğlu, Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası'nın daha etkin olması gerektiğini ve bu konuda tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, Kırgızistan'ın insan potansiyeline değinerek ülkenin kalkınması için sanayinin geliştirilmesi ihtiyacına dikkat çekti.

Kırgızistanlı Bakanları ziyaret

Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet Kırgızistan programı çerçevesinde Yatırım Teşviki ve Korunması Bakanı Almambet Shykmamatov, Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ve Kabine Başkanı Ulubek A. Maripov ile de görüştü. Hisarcıklıoğlu'na bu temaslar sırasında Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan eşlik ederek destek verdi. Heyet bu görüşmelerde Kırgızistan'daki iş yapma fırsatları hakkında bilgi aldı.

TOBB'un Kırgızistan heyetinde; Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Omuraliyev, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil S. Konukoğlu da yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı