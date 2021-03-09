Son dakika haberleri | Çankırı, Yozgat ve Nevşehir'de vaka sayılarındaki düşüş sevindirdi
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Son dakika haberleri | Çankırı, Yozgat ve Nevşehir'de vaka sayılarındaki düşüş sevindirdi

09.03.2021 11:56 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:15
Son dakika haberleri | Çankırı, Yozgat ve Nevşehir'de vaka sayılarındaki düşüş sevindirdi

Son dakika haberleri: ÇANKIRI, Yozgat ve Nevşehir'de birçok ilin tersine koronavirüs salgınında vaka sayılarının azalması sevindirdi.

ÇANKIRI, Yozgat ve Nevşehir'de birçok ilin tersine koronavirüs salgınında vaka sayılarının azalması sevindirdi. 3 ilin valisi, vaka sayılarını nasıl düşürdüklerini anlattı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı illerin haftalık koronavirüs vaka haritasına göre başta İstanbul, Ankara, Kayseri olmak üzere birçok ilde vaka sayıları arttı. Ancak, alınan tedbirlere vatandaşların uyumu ile Çankırı, Yozgat ve Nevşehir'de tersine azalış yaşandı. Buna göre; Çankırı'da 100 bin kişide vaka sayısı 28,12'den 22,87'ye, Yozgat'ta 42,75'ten 35,55'e ve Nevşehir'de 48,51'den 35,41'e geriledi. Koronavirüs denetimlerinin devam ettiği 3 ilin ortak hedefi, 'orta' riskli iller arasından çıkarak 'düşük' risk grubundaki iller arasına girebilmek.

YOZGAT VALİSİ: TEDBİRLERİMİZ DEVAM EDECEKYozgat Valisi Ziya Polat, koronavirüs ile mücadelede tedbirlere uymanın önemine değinerek, "Tedbirlerimiz devam edecek. Hep söylüyoruz; güç tedbirde. Rakamsal olarak düşüşler gözükebilir; ama biz tedbirleri bıraktığımız an rakamlar bir hafta sonra yükselişe geçebiliyor. Hep beraber 'yiğitler şehri Yozgat başaracak' diyoruz. Başarmak için bütün tedbirlere uyacağız. Şu an sarı riskli illerdeniz, amacımız maviye ulaşmak. Rehavete kapıldığımız an turuncuya hatta kırmızıya doğru yönelebiliriz. Tüm hemşerilerimden tekrar rica ediyorum; alınan tedbirlere bir zahmet uyalım" dedi.NEVŞEHİR VALİSİ BECEL: DÜŞÜŞTEN MUTLUYUZNevşehir Valisi İnci Sezer Becel ise, vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle mutlu olduklarını söyledi. Becel, "Hedefimiz sarı listeden mavi listeye geçebilmek. Vatandaşlarımız gerekli duyarlılığı gösteriyorlar; ama biraz daha dikkat etmeleri gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Biz tüm esnafımızın açılmasını istiyoruz. Bunların açık olması bizim için mutluluk vesilesi. Ancak tekrar bir risk ile karşı karşıya kalınmaması için, kurallara her zamankinden daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Biz 6 gün sürecek dinamik denetim süreci gerçekleştiriyoruz. Bunun haricinde de denetimlerimiz devam edecek" diye konuştu.ÇANKIRI VALİSİ AYAZ: FARKINDALIK OLUŞTURDUKÇankırı Valisi Abdullah Ayaz da, vaka sayısındaki azalmanın kendilerini sevindirdiğini belirtti. Amaçlarının vaka sayılarının daha da azaldığı günleri görmek olduğunu belirten Ayaz, "Bunun için tüm arkadaşlarımızla beraber yoğun bir gayret sarf etmekteyiz. Sürecin başından beri önem verdiğimiz birkaç tane husus oldu. Birisi takip ve analiz. Biz, her çıkan pozitif vakada muhakkak iletişim kurup, vatandaşın hastalığı nereden kapmış olduğuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapıyoruz. Problem alanlarını tespit edip, ona yönelik tedbirler geliştiriyoruz. Görseller hazırladık, billboardlarda paylaştık, dükkanlara dağıttık. Bunun dışında sık sık sahaya çıkarak vatandaşlarla böyle bir farkındalığı oluşturma gayreti içinde olduk. Şu ana kadar da süreci denetim, rehberlik ve gerektiğinde cezalandırma şeklinde, bunların hepsini dengeli bir şekilde uygulayarak ilimizi bu seviyede tutmayı başardık. Önümüzdeki süreçte de gayretimizi yoğunlaştırarak devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

3 kentte yaşayan vatandaşlarda vaka sayılarındaki düşüşten dolayı mutlu olduklarını söyledi.


- Çankırı
Son dakika haberleri | Çankırı, Yozgat ve Nevşehir'de vaka sayılarındaki düşüş sevindirdi
Son dakika haberleri | Çankırı, Yozgat ve Nevşehir'de vaka sayılarındaki düşüş sevindirdi
Son dakika haberleri | Çankırı, Yozgat ve Nevşehir'de vaka sayılarındaki düşüş sevindirdi
Son dakika haberleri | Çankırı, Yozgat ve Nevşehir'de vaka sayılarındaki düşüş sevindirdi
Son dakika haberleri | Çankırı, Yozgat ve Nevşehir'de vaka sayılarındaki düşüş sevindirdi
Son dakika haberleri | Çankırı, Yozgat ve Nevşehir'de vaka sayılarındaki düşüş sevindirdi
Son dakika haberleri | Çankırı, Yozgat ve Nevşehir'de vaka sayılarındaki düşüş sevindirdi
Son dakika haberleri | Çankırı, Yozgat ve Nevşehir'de vaka sayılarındaki düşüş sevindirdi
Son dakika haberleri | Çankırı, Yozgat ve Nevşehir'de vaka sayılarındaki düşüş sevindirdi
Son dakika haberleri | Çankırı, Yozgat ve Nevşehir'de vaka sayılarındaki düşüş sevindirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun GÖKÇEOĞLU

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