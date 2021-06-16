Son dakika haberleri... Çankırı Valisi Ayaz, Kovid-19 aşısı konusunda bilimsellikten uzak hiçbir iddiaya itibar edilmemesini istedi Açıklaması
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Son dakika haberleri... Çankırı Valisi Ayaz, Kovid-19 aşısı konusunda bilimsellikten uzak hiçbir iddiaya itibar edilmemesini istedi Açıklaması

Son dakika haberleri... Çankırı Valisi Ayaz, Kovid-19 aşısı konusunda bilimsellikten uzak hiçbir iddiaya itibar edilmemesini istedi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili bilimsel verilerden uzak hiçbir iddiaya itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili bilimsel verilerden uzak hiçbir iddiaya itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Vali Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşılamada farklı bir seviyeye geçildiğini belirtti.

Çankırı'da aşılama oranının iyi bir seviyede olduğuna işaret eden Ayaz, "100 binin üzerinde aşı uygulaması yaptık ve şu ana kadar tek bir vatandaşımız bile herhangi bir olumsuzluk görmedi. Onun için sırası gelen tüm vatandaşlarımızın ivedi olarak aşı olmasını istiyoruz." dedi.

Salgına karşı eldeki en güçlü silahın aşı olduğunun altını çizen Ayaz, "Yelpaze çok genişledi. Önümüzdeki günlerde daha da genişleyecek. Vatandaşlarımız lütfen sosyal medya platformlarında paylaşılan temelsiz, yersiz, bilimsel verilerden uzak hiçbir iddiaya itibar etmesin. Aşı karşıtlığı olmasını istemiyoruz. Tüm dünyada uygulanan aşılar ülkemizde de uygulanmakta. Güvenlikleri defalarca farklı kuruluşlar tarafından teyit edildi. Onun için sırası gelen vatandaşlarımız lütfen ivedi olarak aşılarını olsun." ifadesini kullandı.

Ayaz, kentte her gün ortalama aynı vaka sayısının çıktığını dile getirerek vatandaşların Kurban Bayramı'nı daha rahat yaşamasını istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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