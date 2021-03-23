Son dakika haberleri: Çankırı Valisi Ayaz artan Kovid-19 vakaları nedeniyle vatandaşları tedbirlere uymaya çağırdı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının fazla artması nedeniyle vatandaşlara tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.

Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarını hatırlatarak, son bir hafta içinde vaka sayısında en fazla artış yaşanan iller arasında bulunduklarını söyledi.

Daha önceki açıklamalarında da artışa vurgu yaptıklarını belirten Ayaz, "Gerçekten virüs şu anda ilimizde hiç görmediğimiz kadar hızla yayılıyor. Buna bir an önce 'dur' dememiz lazım. Geçen hafta yoğun şekilde denetimlere devam ettik. Bu hafta aynı şekilde devam edeceğiz ama vatandaşlarımızdan daha az hareket, daha az temas, daha fazla tedbir istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayaz, normalleşmenin kontrolsüz şekilde gerçekleştiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hafta sonu sokağa çıkma yasağının kaldırılması, hareketi ciddi manada artırdı. İlçelerimizde, köylerimizde vaka daha çok yayıldı. Ortada bir mutasyon virüs var, bulaş daha hızlı gerçekleşiyor. Aşılar yeni yeni etkin olmaya başladı. Özellikle büyüklerimiz, yaşlılarımızın kontrolsüz temasları ve bunun sonucunda hasta olanları görüyoruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama vatandaşlarımızdan da yine biraz daha sabır, daha fazla tedbir, daha az hareket istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın