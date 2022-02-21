Son dakika haberleri... Çankırı'da üzerinde uyuşturucu ve silah bulunan şüpheli gözaltına alındı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, narkotik ile kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde tespit edilen zanlı H.A'nın üzerinde yapılan aramada ekstazi maddesi, 5 sentetik hap ve tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.