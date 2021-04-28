Son dakika haberleri... Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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Son dakika haberleri... Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri... Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve Ilgaz ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonda M.K. ve S.A'nın adreslerinde arama yapıldı.

Aramada, 305 kök Hint keneviri, kurutulmuş 43,47 gram Hint keneviri, 104,82 gram sentetik uyuşturucu, 152 uyuşturucu hap, 10,68 gram skunk, hassas terazi, pompalı tüfek ve buna ait fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince uyuşturucu imal ve ticareti suçlarından tutuklandı.

Ilgaz ilçesi D-100 kara yolunda ekiplerce yapılan uygulama sırasında otobüsle seyahat eden H.Ö'nün üst aramasında ise 205 gram sentetik uyuşturucu, 49 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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