Son dakika haberleri | Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre ÇANKIRI'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

ÇANKIRI'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçlarını işleyen şüphelilere yönelik Şabanözü ilçesinde operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait adreslerdeki aramalarda, 85 gram sentetik Bonzai, 5 gram kubar esrar, 7 kök Hint keneviri, 1 kurusıkı tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.Operasyonda, Y.A. ve İ.M. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıcı