Son dakika haberleri... Çankırı'da toplam değeri 750 milyon lira olan yatırımlar hakkında bilgi verildi

ÇANKIRI (AA) - AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, toplam değeri yaklaşık 750 milyon lira olan bazı yatırımların son durumu hakkında bilgi verdi.

Çivitcioğlu, kent merkezinde gerçekleştirilen Yapraklı yolu, çevre yolu, Taşmescit Sağlık Ocağı, yüzme havuzu inşaatı ile yapılması planlanan Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü yeni hizmet binası, kütüphane ve 400 yataklı yeni devlet hastanesinin yapılacağı yerleri inceleyerek gazetecilere projeler hakkında bilgi verdi.

Havuz inşaatının 2021 yılında başladığını belirten Çivitcioğlu, 2022'de de Çankırı'daki sporculara hizmet vereceğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Çankırı'da 48 milyon liralık yatırım yapıldığını, bu yatırımdan il merkezi ve ilçelerin de faydalandığını belirten Çivitcioğlu, "Amacımız gençlerimizin bulundukları her alanda kendi yeteneklerine göre, branşlarına göre sporlarını geliştirmeleri. Ayrıca Çankırı'dan hem dünya hem bölgesel anlamda sporcularımızın çıkmasına zemin hazırlamak." dedi.

Çankırı'ya yapılan çalışmalar hakkında kısa bir kesit sunmaya çalıştıklarını, vatandaşlara tanıtmaya çalıştıklarını dile getiren Çivitcioğlu, "Şu ana kadar geldiğimiz çalışmalarla ilgili ilimize ayrılan para 750 milyon lira. Bu rakama devlet hastanesi, İl Jandarma Alay Komutanlığının yapılacağının nokta, Karayolları 158. Şube Şefliğinin yapılacağı yer dahil değil. Onlarla beraber daha büyük rakamlar oluşacak. Biz durmadan, yılmadan, yorulmadan yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çıbık, Merkez İlçe Başkanı Bahri Kılıç ile partililer katıldı.

AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri

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