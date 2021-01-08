Son dakika haberleri... Çankırı'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberleri... Çankırı'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

08.01.2021 21:35 | Son Güncelleme: 08.01.2021 21:39
Son dakika haberleri... Çankırı'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre ÇANKIRI'da çıkan silahlı kavgada köy muhtarı ile 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

ÇANKIRI'da çıkan silahlı kavgada köy muhtarı ile 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olayın ardından kaçan H.A. jandarma tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Çankırı'nın Çerkeş ilçesi Yoncalı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köy sakinleri Uğur Yaşa ile H.A. arasında köye 2 kilometre uzaklıktaki arazide henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Olayı duyan köy muhtarı Ramazan Bozkurt, tarafları sakinleştirmek için bölgeye gitti. Tartışmanın büyümesi üzerine H.A. yanında getirdiği tüfekle Uğur Yaşa, eşi Yemen Yaşa ve köy muhtarı Ramazan Bozkurt'a ateş etti.

Köylülerin ihbarı üzeni olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde muhtar Ramazan Bozkurt ve Uğur Yaşa'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yemen Yaşa ise ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Yemen Yaşa'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

H.A., jandarma ekiplerince evinde yakalanarak, gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberleri... Çankırı'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri... Çankırı'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri... Çankırı'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARICI

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