Son dakika haberleri: Çankırı'da sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı
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Son dakika haberleri: Çankırı'da sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı

14.01.2021 16:58 | Son Güncelleme: 14.01.2021 17:01
Son dakika haberleri: Çankırı'da sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı

Son dakika haberler: ÇANKIRI'da, sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı.

ÇANKIRI'da, sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun, Covid-19 aşısın acil kullanım onayı vermesi ardından kentte sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı. Çankırı Devlet Hastanesi'nde ilk aşı, yoğun bakımda görevli hemşire Hatice Şahin ve acil serviste görevli hemşire Dudu Karacameydan'a yapıldı.

Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada, Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında 14 Ocak 2021 tarihinde aşılama işleminin başladığı belirtilerek, "Bakanlığımız tarafından öncelikli grup olarak belirlenen sağlık personeli aşılaması il merkezi ve ilçelerimizde devam etmektedir" denildi.Aşı uygulanan Hatice Şahin, çok zor ve sıkıntılı günler geçirdiklerini belirterek, "Ailemizden, çocuklarımızdan, sevdiklerimizden ayrı kaldık. İnşallah bu zor günler geride kalır. Bu bizim için bir milat olur bugün. Özlediğimiz günlere, sevdiklerimize tekrar kavuşuruz eskisi gibi inşallah" dedi.

Son dakika haberleri: Çankırı'da sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARICI

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