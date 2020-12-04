Son dakika haberleri: Çankırı'da Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı
04.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 04.12.2020 11:48
Son dakika haberlerine göre Çankırı'nın Atkaracalar ilçesine bağlı Eyüpözü köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Çankırı'nın Atkaracalar ilçesine bağlı Eyüpözü köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Eyüpözü köyünde Kovid-19 vakaları ve temaslılarda artış yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca köyün 14 gün karantinaya alınmasına karar verildiği ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın