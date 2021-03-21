Son dakika haberleri... Çankırı'da Kirliakça Köyü, karantinaya alındı
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Son dakika haberleri... Çankırı'da Kirliakça Köyü, karantinaya alındı

21.03.2021 23:24 | Son Güncelleme: 21.03.2021 23:29
Son dakika haberleri... Çankırı'da Kirliakça Köyü, karantinaya alındı

Son dakika haberi... ÇANKIRI'nın Yapraklı ilçesine bağlı Kirliakça Köyü, koronavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle 7 günlüğüne karantinaya alındı.

ÇANKIRI'nın Yapraklı ilçesine bağlı Kirliakça Köyü, koronavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle 7 günlüğüne karantinaya alındı. 

Yapraklı ilçesine bağlı Kirliakça Köyünde koronavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tedbir amaçlı karantina kararı alındı. Kararın ardından köye giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Yapraklı Kaymakamlığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs (Covid-19) görülen vakaların artması sebebiyle İlçemiz Kirliakça Köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile 21.03.2021 günü saat 22.00'den itibaren 7 gün süreyle karantinaya alınmış ve köyde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir." denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARICI

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