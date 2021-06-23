Son dakika haberleri | Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
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Son dakika haberleri | Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Son dakika haberleri | Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kurşunlu İlçe Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucu ve uyarıcı madde satan, satışa arz eden ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 559,10 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli T.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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