Son dakika haberleri! Çankırı'da 22 yıl önce düzenlenen terör saldırısında şehit olanlar anıldı
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Son dakika haberleri! Çankırı'da 22 yıl önce düzenlenen terör saldırısında şehit olanlar anıldı

05.03.2021 16:25 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:25
Son dakika haberleri! Çankırı'da 22 yıl önce düzenlenen terör saldırısında şehit olanlar anıldı

Son dakika gelişmesine göre Çankırı'da, 1999 yılında Vali Ayhan Çevik'e yönelik bombalı saldırıda şehit olanlar için anma töreni düzenlendi.

Çankırı'da, 1999 yılında Vali Ayhan Çevik'e yönelik bombalı saldırıda şehit olanlar için anma töreni düzenlendi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çankırı Şubesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde olayın yaşandığı sokakta düzenlenen anma töreninde, saldırıda şehit olan polis memuru Nurettin Cinsoy, öğrenci Emrah Ersoy ve Fatma Dönmez ile esnaf Alpay Evirgen anıldı.

Vakfın Halkla İlişkiler Müdürü Okan Sütcüoğlu, burada yaptığı konuşmada, tüm terör örgütlerini kınadıklarını söyledi.

Çankırı'nın 22 yıl önce güne patlama sesiyle uyandığını belirten Sütcüoğlu, "Bu patlama bir terör saldırısıydı. Yaşlı, kadın, çocuk gözetmeksizin düzenlenen bu saldırı, terörün hain yüzünü bir kez daha göstermişti. Şehitler diyarı Çankırı'mızın huzur ve sükutunu bozmaya çalışan kirli emellere karşı Çankırı halkı olarak her daim birlik ve beraberlik içindeyiz." dedi.

Konuşmanın ardından şehitler için dua edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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