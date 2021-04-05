Çankırı, Çorum ve Kırıkkale'deki trafik kazaları KGYS kamerasında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çankırı, Çorum ve Kırıkkale'deki trafik kazaları KGYS kamerasında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çankırı, Çorum ve Kırıkkale'de meydana gelen 4 ayrı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Çankırı, Çorum ve Kırıkkale'de meydana gelen 4 ayrı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Çorum'da çevreyolu üzerinde seyir halinde ilerleyen tırın kontrolden çıkması sonucu refüje çarparak yan yattığı yer alıyor. Kent merkezinde meydana gelen diğer bir kazada ise Gazi Caddesi üzerinde ilerleyen otomobil, kavşaktan karşı yola geçmeye çalışan hafif ticari araca çarptığı anlar KGYS kamerası tarafından görüntülendi.

KGYS kameralarına takılan diğer bir kaza da Çankırı'da meydana geldi. Yunus Emre Caddesi ile İnandık Caddesi'nin birleştiği kavşakta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kırıkkale'de de meydana gelen trafik kazasında Hava Er Adnan Doğu Caddesi üzerindeki kavşakta U dönüşü yapan otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı. Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi. Kaza sonrası araçlarda maddi hasar oluşurken, sürücülerin de kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

-İHA-

Çankırı, Çorum ve Kırıkkale'deki trafik kazaları KGYS kamerasında
Çankırı, Çorum ve Kırıkkale'deki trafik kazaları KGYS kamerasında
Çankırı, Çorum ve Kırıkkale'deki trafik kazaları KGYS kamerasında
Çankırı, Çorum ve Kırıkkale'deki trafik kazaları KGYS kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Alişan Esra Erol Cem Yılmaz Bahar Candan
Spor Can Bartu Yılmaz Vural Sergen Yalçın Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çankırı, Çorum ve Kırıkkale'deki trafik kazaları KGYS kamerasında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 11:32:02. #1.16#
title