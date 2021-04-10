Son dakika haberleri: Çankaya Belediyesi, "Kumbaramdaki Oyuncaklar Oyun Bahçemde" sergisiyle çocukları oyuncaklarla buluşturacak

Son dakika gündem haberi: Başkentte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "Kumbaramdaki Oyuncaklar Oyun Bahçemde" sergisi açılacak.

Başkentte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "Kumbaramdaki Oyuncaklar Oyun Bahçemde" sergisi açılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi ve Birkültür Kolektifi tarafından hazırlanan, 20 Nisan'da Zülfü Livaneli Kültür Merkezinde açılacak interaktif sergide, Çankayalı çocuklar oyuncaklarla buluşacak.

5 bine yakın oyuncaktan oluşan koleksiyondan seçilen parçaların yer alacağı sergi, aynı zamanda Kumbara Müzesine de ev sahipliği yapacak.

Klasik sergi anlayışından farklı olarak serginin 20 Nisan'a kadarki tüm aşamaları çevrim içi olarak "www.oyuncak.museum" adresi üzerinden takip edilebilecek.

Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi'nin 31. kuruluş yıl dönümünün de kutlanacağı sergiyi yerinde gezmek isteyenler, 22 Nisan'dan itibaren randevu alabilecek.

Sergi, 21 Mayıs'a kadar devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir