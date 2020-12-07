Son dakika haberleri! Çankaya Belediyesi işletmelerin kira ödemelerini erteledi
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Son dakika haberleri! Çankaya Belediyesi işletmelerin kira ödemelerini erteledi

07.12.2020 13:39 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:46
Son dakika haberleri! Çankaya Belediyesi işletmelerin kira ödemelerini erteledi

Son dakika haberler: Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle belediyenin kiracısı olan işletmelerin kira ödemelerinin ertelendiğini bildirdi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle belediyenin kiracısı olan işletmelerin kira ödemelerinin ertelendiğini bildirdi.

Taşdelen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinde vatandaşların ve esnafın yanında olduklarını belirtti.

Belediyenin kiracısı olan işletmelerin kapalı kaldıkları süre boyunca kira borçlarının ertelendiğini ifade eden Taşdelen, yaşanan zor günlerin birlikte aşılacağını vurguladı.

Taksicilere, kuaförlere, berberlere ve ibadethanelere yönelik maske, kolonya, dezenfektan desteğini sürdürdüklerini ve bin çocuğa bot ve mont yardımı yaptıklarını aktaran Taşdelen, geliri düşük ailelere de 40 ton meyve dağıtacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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