Son dakika haberleri! Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: "Çanakkale Zaferi Türk milletinin ilk Kurtuluş Savaşı'dır"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Çanakkale Zaferi Türk milletinin ilk Kurtuluş Savaşı'dır. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli Çanakkale'de atılmıştır" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ıncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Taşdelen mesajında, "Çanakkale Zaferi, yedi düvele karşı tüm vatan evlatlarının kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferi'nde bir yiğit askeri dahiliğiyle öne çıkmıştır. O yiğidin adı da Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu millet Çanakkale ruhuyla, Atatürk'ün açtığı yolda sonsuza kadar yürüyecektir. Çanakkale'de, etnik kökenleri, mezhepleri ne olursa olsun, vatanın dört bir yanından gelen şehitlerimiz, kardeşliğimizin de sembolüdür. Ülkemizin geleceği açısından, içinde bulunduğumuz karanlık günleri geride bırakabilmek adına Çanakkale'deki o yüksek ruhtan ilham almalıyız. Çanakkale Zaferi, dünya tarihini değiştiren zaferlerden biridir. 1. Dünya Savaşı'nda galip devletler Çanakkale'den geçmeyi başarabilseler dünyanın tarihi çok farklı çizilecekti. Türk milleti orada direncini gösterdi ve 'Çanakkale geçilmez' dedi" ifadelerine yer verdi.

"Başımızı hep dik tutabiliyor ve hep ileriye bakabiliyorsak bu Atatürk sayesindedir" diyen Taşdelen, "Bizi ayrıştırmak isteyenler olsa da hep, birlik olacağız ve hep Çanakkale ruhuyla, beraberlik ruhuyla hareket edeceğiz. Asla ayrışmayacağız. Tarihimize de geleceğimiz de sahip çıkacağız. 'Toprak, uğrunda ölen varsa vatandır' diyen Mehmet Akif'i de hatırlayarak bize bu toprakları vatan yapmış başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Bu vesileyle bu günümüzü sağlayan Ulu Atatürk'e bir kez daha seslenmek isterim: 'Ey Büyük Atatürk açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı