Son dakika haberleri... Canbalı Deresi'nde balık ölümlerinin araştırılması isteği Son dakika haberlerine göre Canbalı Deresi'nde balık ölümlerinin araştırılması isteğiBalıkesir sınırlarından gelip Bursa'nın Karacabey ilçesinden geçen Canbalı Deresi'ndeki balık ölümleri, çevredekileri tedirgin etti.

Canbalı Deresi'nde balık ölümlerinin araştırılması isteği

Balıkesir sınırlarından gelip Bursa'nın Karacabey ilçesinden geçen Canbalı Deresi'ndeki balık ölümleri, çevredekileri tedirgin etti. Geçen yıl görülen balık ölümlerinin, bu yıl da devam etmesi üzerine tepki gösteren vatandaşlar, ölüm nedenlerinin araştırılmasını istiyor.

Karacabey ilçesinden geçen Canbalı Deresi kıyılarında, yüzlerce balığın telef olduğu görüldü. Balık ölümlerinin geçen yıl da yine aynı bölgede yaşanması üzerine vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Bölgede her sene balık ölümleri ile karşılaştıklarını ifade eden bölge sakinlerinden Mustafa Hırvalı, "Geldiğimizde gördüğümüz manzara karşısında çok üzüldük. Balıktan su görünmüyordu. İrili ufaklı ne kadar balık varsa hepsi ölmüştü" dedi.

Ölen balıkların, zehirli olma ihtimaline karşın insanlar tarafından toplandığını ve evlere götürüldüğünü de kaydeden Hırvalı, "Bu da işin farklı bir boyutu. Balık ölümlerine yetkililerin bir an önce çözüm bulması gerekiyor. Biz burada balıklar ölmesin diye çevre temizliği yapıyoruz. Yavru balıkları yemliyoruz ama Canbalı Deresi'nin üzerinde bulunan fabrikalar her zamanki gibi zehirli atıklarını salarak yine burada dünya kadar balığın ölmesine sebep veriyor. Artık bunlarla baş edemiyoruz. Her sene şikayet ettiğimiz yer kalmadı. Kedi, köpek gibi balıklar da bir hayvan. Bunlar ölünce bizim çok canımız yanıyor. Yapacağımız bir şey kalmadı. Balıkların ne yavrusu kaldı ne kendisi. Artık 5 sene daha burada balık üremez" diye konuştu.

Kaynak: DHA