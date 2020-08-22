Son dakika haberleri: Canbalı Deresi'nde balık ölümleri tedirgin etti
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Son dakika haberleri: Canbalı Deresi'nde balık ölümleri tedirgin etti

Son dakika haberi: Canbalı Deresi'nde balık ölümleri tedirgin etti Balıkesir sınırlarından gelerek Bursa Karacabey'den geçen Canbalı Deresi'ndeki balık ölümleri, çevredekileri tedirgin etti.

22.08.2020 18:46 | Son Güncelleme: 22.08.2020 18:51

Canbalı Deresi'nde balık ölümleri tedirgin etti

BURSA - Balıkesir sınırlarından gelerek Bursa Karacabey'den geçen Canbalı Deresi'ndeki balık ölümleri, çevredekileri tedirgin etti. Her sene olduğu gibi bu sene de iki üç gündür yaşanan balık ölümlerinin yeniden başlamasına tepki gösteren vatandaşlar, kıyıya vurmuş balıkların ölüm sebebinin araştırılması istedi.

Canbalı Deresi'nde yüzlerce balık telef oldu. Daha önce de benzer ölümlerle karşılaştıklarını söyleyen Mustafa Hırvalı, "Bu sene de her sene yaşadığımız gibi Canbalı Deresi'nde ölü balıklarla uğraşıyoruz. Geldiğimizde gördüğümüz manzara karşısında çok üzüldük. Balıktan su görünmüyordu. İrili ufaklı ne kadar balık varsa hepsi ölmüştü. Bu ölen balıkları da insanlar zehirli olmalarına rağmen toplayarak evlerine götürüyorlar. Bu da işin farklı bir boyutu" ifadelerini kullandı. Balık ölümlerine yetkililerin bir an önce çözüm bulması gerektiğine değinen Hırvalı, "Biz bıktık. Ama onlar kirli sularını, zehirli sularını salmaya bıkmadı. Biz burada balıklar ölmesin diye, çevre temizliği yapıyoruz. Yavru balıkları yemliyoruz. Ama Canbalı Deresi'nin üzerinde bulunan fabrikalar her zamanki gibi zehirli atıklarını salarak yine burada dünya kadar balığın ölmesine sebep veriyor. Artık bunlarla baş edemiyoruz. Her sene şikayet ettiğimiz yer kalmadı. Bu şikayetler sonrasında fabrikalara çok komik cezalar kesiyorlar. Bu komik cezalarla bunu da önleyemiyoruz. Artık devletimizden yardım bekliyoruz. Kedi, köpek gibi balıklarda bir hayvan. Bunlar ölünce bizim çok canımız yanıyor. Bu balık ölümlerinden bıktık. Her sene bunun önüne geçemiyoruz. Yapacağımız bir şey kalmadı. Balıkların ne yavrusu kaldı ne kendisi. Artık 5 sene daha burada balık üremez" dedi.

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Son dakika haberleri: Canbalı Deresi'nde balık ölümleri tedirgin etti

Kaynak: İHA

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