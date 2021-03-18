Son dakika haberleri... Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında tüm şehitler anıldı
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Son dakika haberleri... Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında tüm şehitler anıldı

18.03.2021 14:24 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:33
Son dakika haberleri... Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında tüm şehitler anıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Başkent'te Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında tüm şehitler düzenlenen törenle anıldı.

Başkent'te Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında tüm şehitler düzenlenen törenle anıldı.

Ankara'da, Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı dolayısı ile Cebeci Şehitliği'nde düzenlenen törenle tüm şehitler anıldı. Düzenlenen anma törenine, Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç, Ankara İl Garnizon Komutanı, Mamak Belediye Başkanı ve çok sayıda şehit yakını katıldı.

Cebeci Şehitliği'nde düzenlenen anma töreninde Kuran-ı Kerim tilaveti ifa edildikten sonra saygı atışı gerçekleştirildi. Tüm şehitler için gerçekleştirilen saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunarak şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. - ANKARA

Son dakika haberleri... Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında tüm şehitler anıldı
Son dakika haberleri... Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında tüm şehitler anıldı
Son dakika haberleri... Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında tüm şehitler anıldı
Son dakika haberleri... Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında tüm şehitler anıldı
Son dakika haberleri... Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında tüm şehitler anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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