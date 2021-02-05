Son dakika haberleri... ÇANAKKALE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu (2)
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Son dakika haberleri... ÇANAKKALE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu (2)

05.02.2021 13:32 | Son Güncelleme: 05.02.2021 13:39

Son dakika habere göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü" şantiye alanını ziyaret edip gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü" şantiye alanını ziyaret edip gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberleri... ÇANAKKALE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu (2)
Son dakika haberleri... ÇANAKKALE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu (2)
Son dakika haberleri... ÇANAKKALE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu (2)
Son dakika haberleri... ÇANAKKALE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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