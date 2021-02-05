Son dakika haberleri... ÇANAKKALE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu (2)

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Son dakika habere göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü" şantiye alanını ziyaret edip gazetecilere açıklamalarda bulundu.