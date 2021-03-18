Son dakika haberleri | Çanakkale şehitleri dualarla anıldı
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Son dakika haberleri | Çanakkale şehitleri dualarla anıldı

18.03.2021 12:37 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:51
Son dakika haberleri | Çanakkale şehitleri dualarla anıldı

Son dakika yaşam haberi... Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü Diyarbakır'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü Diyarbakır'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

1915 yılında Anadolu topraklarını işgal etmek isteyen emperyalist devletlerin kuvvetlerine karşı elde edilen Çanakkale Zaferinin 106. yılı tüm yurtta olduğu gibi onlarca evladını bu savaşta şehit veren Diyarbakır'da da kutlandı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca düzenlenen 57. alaya saygı yürüyüşü ve Hava Şehitliğinde valilik tarafından organize edilen anma etkinliklerine katıldı.

"Dünya tarihinin bir daha yazamayacağı eşsiz bir destandır"

Çanakkale Zaferinin kardeşlik destanı olduğunun altını çizen Beyoğlu, "Çanakkale, dünya tarihinin bir daha yazamayacağı eşsiz bir kahramanlık destanıdır. Bir yandan kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla düşmanın karşısına dikilerek 'Çanakkale geçilmez' dedirten iman ehli kahraman bir milletin evlatları, diğer yandan bu imanlı milleti kendi vatanında yok etmek isteyen emperyalist güçler. Aziz vatanın her köşesinden koşup gelen kahramanların desteğiyle kazanılan bu şanlı zafer aynı zamanda dünya mazlum halklarına da motivasyon kaynağı olmuştur. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Son dakika haberleri | Çanakkale şehitleri dualarla anıldı
Son dakika haberleri | Çanakkale şehitleri dualarla anıldı
Son dakika haberleri | Çanakkale şehitleri dualarla anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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