Son dakika haberleri! Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Zonguldak'ta Son dakika haberleri: Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Zonguldak'ta ziyaretçilerini ağırlıyor.

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Zonguldak'ta ziyaretçilerini ağırlıyor.

Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkan Vekili Yusuf Deniz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Gönen Süslü, tırı gezerek bilgi aldı.

Müze, ziyaretçilerini ağırladıktan sonra kentten ayrılacak.

Bu arada müzeye girişte vatandaşların ateşleri ölçüldü ve maske kontrolü yapıldı.

Kaynak: AA