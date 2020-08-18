Son dakika haberleri! Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Zonguldak'ta Son dakika haberleri... Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, müzeyi gezmelerinin ardından gazetecilere, pandemi süreci ve okulların kapalı olması nedeniyle ziyaretçi sayısının düşük kalacağını belirterek, "Bu hizmet ayağımıza kadar gelmiş iken okulları ve vatandaşlarımızı buraya davet edebilirdik. Ancak pandemi nedeniyle bu konuda biraz sıkıntımız var. Anıtkabir ve Çanakkale her bir vatandaşımızın öğrencimizin mutlaka görmesi gereken yerdir." diye konuştu.

Çorumluoğlu ve beraberindeki Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, başkan yardımcıları ve İl Kültür Müdürü Kemal Akçay ile mobil müzeyi ziyaret etti.

Kaynak: AA