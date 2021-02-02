Son dakika haberleri: "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Yozgat'ta ziyarete açıldı

Çanakkale Savaşları dönemine ait materyaller ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Yozgat'ta ziyarete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca oluşturulan ve "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" ülküsüyle Çanakkale'den 2 Temmuz'da yola çıkan mobil müze Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu.

Çanakkale Savaşları dönemine ait materyallerin sergilendiği mobil müzede belgesel, sunum ve multivizyon gösterimleri de yer aldı. Mobil müzeyi ziyaret etmek isteyen vatandaşların girişte görevlilerce ateşi ölçüldü.

Yozgat Valisi Ziya Polat, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi de müzeyi ziyaret etti.

Ziyaret sonrası Vali Polat gazetecilere, "Tüm şehitlerimizi tekrar rahmet ve minnetle anıyoruz. Çanakkale Savaşı yüzbinlerce insanımızı kaybettiğimiz muazzam bir zafer. Onların zaferleri ile ayaktayız. Şehitlerimizin toprağa düşen bedenleriyle ayaktayız. Şehitlerimize mahcup olmamak için çok çalışmamız lazım. Bu devlet, bayrak, ezan için şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul