Son dakika haberleri! Çanakkale Özbek köyünde orman yangını
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Son dakika haberleri! Çanakkale Özbek köyünde orman yangını

Son dakika haberlerine göre Çanakkale merkeze bağlı Özbek köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Son dakika haberleri! Çanakkale Özbek köyünde orman yangını
11.08.2020 16:27 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:20

Çanakkale merkeze bağlı Özbek köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangında 1 dönüm arazi zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale merkeze bağlı Özbek köyünde saat 15.25 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangında 1 dönüm ormanlık arazi zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - ÇANAKKALE

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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