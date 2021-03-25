Son dakika haberleri... Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci trafik kazası geçirdi: 1 ölü, 4 yaralı
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Son dakika haberleri... Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci trafik kazası geçirdi: 1 ölü, 4 yaralı

Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci trafik kazası geçirdi: 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika haber... Bursa'da, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci yönetimindeki otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, Demirci'nin annesi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

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Bursa'da, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci yönetimindeki otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, Demirci'nin annesi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Caddesi'nden Kestel çıkış kurtuluş ışıklarına seyir halinde bulunan Tahsin U. idaresindeki 16 ADT 16 plakalı minibüs, Mandras Caddesi'nden Kestel TOKİ istikametine giden Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci yönetimindeki 55 LL 025 plakalı otomobille çarpıştı.

Enver Demirci'nin kazada yaralanan eşi Nevin Demirci, kızı Elif Demirci, kayınvalidesi Adife Ekmekçi ile minibüste bulunan Önder Ç, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Demirci'nin annesi Şadiye Demirci ise kaldırıldığı Kestel Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Minibüs şoförü Tahsin U. hakkında kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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