Son dakika haberleri! Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde dereye düşen köpeği, itfaiye kurtardı
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Son dakika haberleri! Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde dereye düşen köpeği, itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri! Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde dereye düşen köpeği, itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / Doğan Zelova - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Gelibolu ilçesinde dereye düşen ve gözleri görmeyen bir köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gelibolu ilçesinde dereye düşen ve gözleri görmeyen bir köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alaeddin Mahallesi'ndeki Çokalcı Deresi'ne bir köpeğin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu Gelibolu Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri olay yerine vardıklarında suların sığ olduğu bölgede bir köpeğin sağ sola çarparak hareket ettiğini fark etti. Derenin içine inen ekipler, köpeği tehlikeli bölgeden alarak çıkardı.

Köpeği kurtardıktan sonra temizleyip karnını doyuran itfaiye ekipleri, köpeğin gözlerinin görmemesi nedeniyle dereye düştüğünü bu nedenle de veterinere teslim edildiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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