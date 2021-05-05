Son dakika haberleri: Çanakkale İzmir Karayolunda çökme nedeniyle bölünmüş yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı
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Son dakika haberleri: Çanakkale İzmir Karayolunda çökme nedeniyle bölünmüş yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı

Son dakika haberleri: Çanakkale İzmir Karayolunda çökme nedeniyle bölünmüş yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde Çanakkale İzmir Karayolu'nun Altınoluk mevkiinde bölünmüş yolun sahil bölgesinde yaşanan çökme nedeniyle karayolunun bir şeridi trafiğe kapatıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Çanakkale İzmir Karayolu'nun Altınoluk mevkiinde bölünmüş yolun sahil bölgesinde yaşanan çökme nedeniyle karayolunun bir şeridi trafiğe kapatıldı. Bölge sakinleri yolun bir an önce çökme büyümeden tamir edilmesini istediler.

Edinilen bilgiye göre, karayolunun Altınoluk Edremit istikametinde plaj kenarındaki istinat duvarının yanında meydana gelen çökme nedeniyle jandarma ekipleri yolun bir şeridini levhalandırma yaparak trafiğe kapadı. Çökme yapan bölgenin 3 metrelik bir istinat duvarı ile plaj bağlantısı olduğunu ifade eden çevre sakinleri Karayollarının bir an önce bu olaya müdahale etmesini istinat duvarının çökmesi halinde plaj ve yol bölgesinde büyük hasara neden olabileceğini ifade ettiler. - BALIKESİR

Son dakika haberleri: Çanakkale İzmir Karayolunda çökme nedeniyle bölünmüş yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı
Son dakika haberleri: Çanakkale İzmir Karayolunda çökme nedeniyle bölünmüş yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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