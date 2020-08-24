Son dakika haberleri: ÇANAKKALE Giresun'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran son yolculuğuna...
Bir son dakika haberine göre ÇANAKKALE Giresun'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran son yolculuğuna uğurlandı-2 (AKTUEL)
24.08.2020 12:07 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:39
ÇANAKKALE Giresun'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran son yolculuğuna uğurlandı-2 (AKTUEL)
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Kaynak: DHA