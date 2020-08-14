Son dakika haberleri! Çanakkale'deki zeytinlik yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberi: Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
14.08.2020 19:47 | Son Güncelleme: 14.08.2020 20:58
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kozlu köyü yakınlarındaki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gönderildi.
Yangına, 4 helikopter, 17 arazöz, 3 dozer, 3 su ikmal aracı, 3 iş makinesi, 4 belediye itfaiye aracı ve 110 orman işçisi müdahale etti.
Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları süren yangında yaklaşık 50 dönüm zeytinlik zarar gördü.
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Kaynak: AA