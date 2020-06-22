Son dakika haberleri: Çanakkale'de yol dışına savrulan minibüsteki 13 tarım işçisi yaralandı
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Son dakika haberleri: Çanakkale'de yol dışına savrulan minibüsteki 13 tarım işçisi yaralandı

Son dakika güncel haberi: Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Son dakika haberleri: Çanakkale'de yol dışına savrulan minibüsteki 13 tarım işçisi yaralandı
22.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:59

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Bayramiç'e bağlı Gedik köyünden aldığı tarım işçilerini ilçe merkezi civarındaki tarlalara götüren Mustafa Küçükler idaresindeki 17 TR 881 plakalı minibüs, Bayramiç Barajı Halil Bey Çiftliği mevkisinde kontrolden çıkarak yol dışına savruldu.

Kazada, araçta bulunan işçiler Sevcan, Ebru ve Zekiye Demir, İlkay ve Fatma Kostak, Yalçın ve Semiha Atmaca, Ünzile ve Şengül Küçükler, Ayten ve Asım Ramazan Evren ile Elveda Görgülü ve Dilşad Kumral yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan bu kişiler, hastanede ayakta tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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