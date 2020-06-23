Son dakika haberleri: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama Bir son dakika haberine göre ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 2 bin 653 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 2 bin 653 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yenice ilçesi Darıalan köyü Çeşmeler mevkiindeki ormanlık alanda farklı noktalara yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığı tespit edildi. Adli makamlar ile koordinasyon sağlanarak, bölge teknik cihazlarla takibe alındı. Şüphelilerin 19 Haziran günü kenevir bitkilerini hasat ettikleri tespit edilince operasyon için düğmeye basıldı. Yapılan baskında M.S. ve M.A suçüstü yakalandı. Üç ayrı ekim alanında İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada 2 bin 653 kök yasa dışı kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevir bitkileri imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA