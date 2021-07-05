Son dakika haberleri! Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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Son dakika haberleri! Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Son dakika haberleri! Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Akkaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonunda, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonunda, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda durdurulan otomobilde yapılan aramada yarım kilodan fazla metamfetamin, 15 gram sentetik cannabinoid maddesi ve kuru sıkıdan bozma ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan O.Ö. (31), M.K. (19) ve N.A. (30), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


Son dakika haberleri! Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Son dakika haberleri! Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Akkaya

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