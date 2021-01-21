Son dakika haberleri | Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Son dakika haberleri | Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

21.01.2021 14:53 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:57
Son dakika haberleri | Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberi... ÇANAKKALE'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu H.S.M. ve Ü.A.D.'nin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 25 ecstasy, 25 gram Afyon sakızı ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Son dakika haberleri | Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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