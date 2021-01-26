Son dakika haberleri: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberleri: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

26.01.2021 16:41 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:44
Son dakika haberleri: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

Bir son dakika haberine göre ÇANAKKALE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

ÇANAKKALE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri, sevk edildiği adliyede tutuklandı. 

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik kent merkezi ile Lapseki ilçesinde operasyon yaptı. M.K., O.Ö., M.K., İ.T. ve A.Ç. isimli şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda, narkotik köpek 'Roket' ile yapılan aramada 120 gram toz esrar, 8 gram metamfetamin, 7 gram kubar esrar, 12 gram kenevir tohumu, 78 adet uyuşturucu hap, 150 gram uyuşturucu maddeyi çoğaltmak için kullanılan kına, hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ve bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden İ.T., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanırken,

4 şüphelinin işlemleri devam ediyor.


Son dakika haberleri: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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